Россия пообещала продолжить поставки газа в Венгрию, и что «Газпром» выполнит свои контрактные обязательства перед страной, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью общественному радио в воскресенье.

Сийярто также сообщил, что глава «Газпрома» Алексей Миллер и заместитель премьер-министра России Александр Новак в телефонном разговоре заверили его, что компания выполнит свои обязательства перед Венгрией, предусмотренные контрактом.

При этом Сийярто не сказал, когда состоялся телефонный разговор.

Согласно договору с «Газпромом», подписанному в прошлом году, Венгрия получает 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Болгарию и Сербию в рамках долгосрочного соглашения с Россией, а также еще один миллиард кубометров по трубопроводу из Австрии.