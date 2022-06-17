В Колумбии выбирают президента

В Колумбии началось голосование во втором туре президентских выборов. Как передает ТАСС, на высший государственный пост претендуют сенатор Густаво Петро и предприниматель Родольфо Эрнандес.

Согласно результатам опроса компании Invamer, опубликованным 12 июня, за Петро, выдвигающегося от левой коалиции «Исторический пакт», были готовы проголосовать 47% респондентов. Эрнандеса, представляющего свое собственное политическое движение «Лига антикоррупционных правителей», которое не вступало в альянс с другими партиями, поддержали 48% опрошенных.

После оглашения результатов первого тура поддержку Эрнандесу выразил экс-кандидат от коалиции правых партий Федерико Гутьеррес, который занял третье место с 24% голосов. Петро по итогам голосования, прошедшего 29 мая, поддержали 40,32% избирателей, его основного соперника – 28,15%.