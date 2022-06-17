Сегодня в соревновании саблисток представительница Азербайджана Анна Башта завоевала золотую награду. Наша страна впервые с 1999 года выигрывает медаль взрослого континентального первенства. 23 года тому назад чемпионкой Европы стала Елена Жемаева.

На групповой стадии Башта одержала пять побед и вышла в 1/16 финала. Тут она победила румынку Сабину Мартис – 15:8. В 1/8 финала Анна одолела подругу по команде Полину Касперович – 15:14.

В четвертьфинале азербайджанская спортсменка с таким же счетом выиграла у олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира и Европы Ольги Харлан из Украины.

Следующим соперником была полька Сузанна Сислар, которую Анна прошла сравнительно легко – 15:6.

Наконец, в финале нашей саблистке противостояла итальянка Росселла Григорио из Италии. Тут Анна Башта взяла верх со счетом 15:9 и стала чемпионкой Европы!

Полина Касперович расположилась на 10-м месте. Другие наши фехтовальщицы – Сабина Керимова и Валерия Большакова – заняли соответственно 13-е и 43-е места.