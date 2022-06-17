Сахиба Гафарова отправилась в Стамбул

19-го июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой прибыла в Стамбул с рабочим визитом для участия в Глобальной парламентской конференции «Парламенты и глобальные соглашения о миграции и беженцах: как добиться более эффективного международного сотрудничества и исполнения на национальных уровнях». Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В аэропорту Стамбула делегацию встретили глава группы дружбы с Азербайджаном в Великом Национальном Собрании Турции Шамиль Айрым, посол Азербайджана в Турецкой Республике Рашад Мамедов, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и другие официальные лица.

Визит продлится до 21-го июня.