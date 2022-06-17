В Кишиневе сорвали концерт российских звезд

Протест, организованный оппозиционной партией «Шор» в Кишиневе, должен был завершиться концертом российских артистов, но полиция сорвала мероприятие.

Власти Молдавии не пропустили на центральную площадь города грузовик со сценой для проведения концерта. Планировалось, что в мероприятии примут участие певец Филипп Киркоров, Дава, Иван Дмитриенко и другие артисты.

Полиция остановила автомобиль для проверки на наличие подозрительных предметов, однако досмотр затянулся, и время, отведенное для концерта, завершилось.