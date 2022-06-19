Макрон потерял парламентское большинство

Блок президента Франции Эммануэля Макрона не получил абсолютное большинство в парламенте, сообщает RFI.

В ожидании окончательных результатов голосования в одномандатных округах, в которых французы выбирают своих депутатов по мажоритарной системе, социологические институты публикуют свои прогнозы итогов выборов. Агентство France-Presse резюмирует прогнозы ведущих центров изучения общественного мнения.

Президентский блок «Вместе!» — 200 – 260 депутатов.

Блок левых партий NUPES — «Новый экологический и социальный народный союз» во главе с Жан-Люком Меланшоном — 150 – 200 депутатов.

Крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен (бывший Нацфронт) — 60 – 102 депутатов.

Правые «Республиканцы» и правоцентристы — 45 – 80 депутатов.