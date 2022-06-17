В Армении расстреляли критиков Пашиняна

В Арагацотнской области Армении родственники членов правящей партии «Гражданский договор» выстрелили в молодых людей из-за того, что они бранили премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает politik.am, родственники депутата от фракции "Гражданский договор" Матевоса Асатряна и кузен замгубернатора Арагацотнской области от "Гражданского договора" Эдгара Парваняна поссорились с группой молодых людей из Апарана, вследствие чего упомянутые люди (родственники и друзья Матоса и Эдгара) из автомата "Калашников" выстрелили в молодых людей.

На данный момент есть две жертвы и раненые. Инцидент произошел в селе Нигаван Апарана.