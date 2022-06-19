Шольц призвал Евросоюз готовиться к расширению

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Евросоюз модернизировать механизмы принятия решений в сообществе, в том числе с перспективой на дальнейшее расширение, передает ТАСС.

"Евросоюз должен подготовиться к расширению. Для этого он должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений", - сказал он.

Шольц отметил, что не всегда будет получаться выносить единогласные решения по вопросам, которые нужно решать сегодня: "И это нам предстоит обсудить на саммите ЕС наряду со многими другими темами".