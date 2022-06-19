Военное оборудование для открытия украинских портов находится на пути в Киев

Часть военного оборудования, которое необходимо для разблокирования портов, уже отправлена в Украину. Об этом, как пишет ТАСС, заявил в понедельник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед началом встречи руководителей внешнеполитических ведомств ЕС в Люксембурге.

«Для открытия портов на юге Украины ей необходимо военное оборудование. Часть его уже в процессе поставки. К сожалению, другого пути разблокировать порты нет. Если страны Европы предоставят необходимое оборудование, то вопрос с продовольственным кризисом будет решен очень быстро», - сказал он.