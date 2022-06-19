Военное оборудование для открытия украинских портов находится на пути в Киев
Часть военного оборудования, которое необходимо для разблокирования портов, уже отправлена в Украину. Об этом, как пишет ТАСС, заявил в понедельник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед началом встречи руководителей внешнеполитических ведомств ЕС в Люксембурге.
«Для открытия портов на юге Украины ей необходимо военное оборудование. Часть его уже в процессе поставки. К сожалению, другого пути разблокировать порты нет. Если страны Европы предоставят необходимое оборудование, то вопрос с продовольственным кризисом будет решен очень быстро», - сказал он.
Ландсбергис указал, что не станет называть конкретные страны, которые отправили или готовы передать необходимое оборудование Украине. «Но я знаю, что запросы на его поставки были направлены ряду государств, нашим крупным и более мелким союзникам. Оборудование необходимо там для сдерживания России. Чтобы она не могла атаковать суда на выходе из портов», - считает он.
Глава литовского МИД также отметил, что какие-либо альтернативные маршруты доставки зерна из Украины «недостаточно практичны». «Мы говорим о десятках тысяч тонн зерна. И фактически единственный путь доставки - это Черное море», - указал Ландсбергис. Порты соседних стран, по его словам, содействуют процессу доставки зерна, но транспортируемые «ими объемы крайне ограничены».