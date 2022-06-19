Сахиль Бабаев: за последние три года минимальная пенсия выросла в 2,2 раза

«Политика Азербайджана, направленная на усиление социальной защиты населения, полностью соответствует повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. За последние три года в Азербайджане были реализованы три пакета социальных реформ, охватывающих 4 миллиона человек, с дополнительными 6 миллиардами манатов в год». Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, за этот период социальные выплаты увеличились на 65%, минимальная пенсия - в 2,2 раза, средняя пенсия - на 60%, минимальная заработная плата - в 2,3 раза, а годовой фонд оплаты труда увеличился более чем в два раза.

Бабаев отметил инновационные достижения в социальной сфере за последние годы (центры DOST, автоматизированные механизмы назначения социальных выплат, электронный социальный портал (e-sosial), подсистема «Занятость» и др.).