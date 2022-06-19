Британская разведка: российская авиация не готова к реальной войне

По мнению британской разведки, заявления которой комментирует Русская служба BBC, до сегодняшнего дня военно-воздушные силы России показали себя хуже, чем от них ожидалось. Непоследовательность и нестабильность в действиях российской авиации является одним из наиболее важных факторов весьма скромных успехов российской военной кампании.

Россия не может добиться полного превосходства в воздухе и идет на риски, при этом редко проникая глубоко в тыл украинских войск. Кроме того, в течение многих лет большая часть боевой подготовки в России, судя по всему, проводилась по строгому сценарию с целью произвести впечатление на высокопоставленных чиновников, а не для развития боевых навыков летных экипажей. Экипажи не приучены к самостоятельным действиям в динамичных условиях, считают разведчики Соединенного Королевства.

В то время как у России есть впечатляющий список современных боевых самолетов, профессионализм личного состава военно-воздушных сил вызывает вопросы и не соответствует западным стандартам проведения воздушных операций. Это привело к тому, что на сухопутные силы легла большая, чем предполагалось нагрузка. Они истощены, и запас крылатых ракет также, по-видимому, заканчивается.