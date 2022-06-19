Гарибашвили: Украине и Молдове дают статус кандидата в ЕС авансом

Украине и Молдове дают статус кандидата в Евросоюз авансом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

«У Молдовы и Украины абсолютно идентичная [с Грузией] запись в связи с перспективой, им также написали, что Еврокомиссия обращается к Евросовету с рекомендацией, что им должна быть предоставлена перспектива статуса и также статус. Реально им дают статус авансом. Это поощрительный аванс для Украины, которая находится в тяжелейшей войне, и для Молдовы, которая также в тяжелом положении. В нашем случае все наоборот – сначала мы должны выполнить все те условия, которые представлены, реформы, осуществить приоритеты и, конечно же, Грузии после этого предоставят статус», - цитируют его Новости Грузии.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в Евросоюз Украине и Молдове прямо сейчас. В отношении Грузии Еврокомиссия на этом этапе согласилась с тем, что стране следует предоставить европейскую перспективу, но для получения статуса потребовала сначала выполнить ряд предварительных условий – они сформированы в 12 пунктах.