Репортаж телеканала «Россия 1» из Карабаха взбаламутил армян видео
Телеканал «Россия 1» подготовил репортаж с освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. В эфире передачи «Вести недели» корреспондент Александр Бузаладзе рассказывает о разрушениях, нанесенных армянами за время почти тридцатилетней оккупации Карабаха.
В репортаже говорится о восстановлении инфраструктуры и объектов культурного наследия городов после деоккупации: «Первым делом азербайджанцы восстановили сеть дорог, построили аэропорт, а на этих руинах планируют выстроить новейший жилой комплекс «Новый Физули». Аэропорт «Физули» международный, уже принимает первых пассажиров. Безопасность обеспечивает азербайджанская полиция».
Александр Бузаладзе даже постригся в Шуше у парикмахера по имени Анар. «Никогда не думал, что подстригу свои кудри в Шуше», - заявил российский корреспондент.
Репортаж российского телеканала из азербайджанских земель вызвал бурю негодования и возмущения у армянских пользователей Сети. Армянские телеграм-каналы назвали репортаж «недружественным шагом» и требуют вызвать посла РФ в Армении в МИД страны. Только непонятно, что будут предъявлять послу Сергею Копыркину в армянском внешнеполитическом ведомстве. Но это не удивительно, ведь перманентные возмущения по причине и без стали нормой в армянском обществе.