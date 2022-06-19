Телеканал «Россия 1» подготовил репортаж с освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. В эфире передачи «Вести недели» корреспондент Александр Бузаладзе рассказывает о разрушениях, нанесенных армянами за время почти тридцатилетней оккупации Карабаха.

В репортаже говорится о восстановлении инфраструктуры и объектов культурного наследия городов после деоккупации: «Первым делом азербайджанцы восстановили сеть дорог, построили аэропорт, а на этих руинах планируют выстроить новейший жилой комплекс «Новый Физули». Аэропорт «Физули» международный, уже принимает первых пассажиров. Безопасность обеспечивает азербайджанская полиция».

Александр Бузаладзе даже постригся в Шуше у парикмахера по имени Анар. «Никогда не думал, что подстригу свои кудри в Шуше», - заявил российский корреспондент.