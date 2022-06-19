Россия угрожает Литве за «блокаду Калининграда»

Если в Европейском Союзе не исправят ситуацию с транспортной блокадой Калининградской области, то сами же дезавуируют для России документы о членстве Литвы в ЕС. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

В своем Telegram-канале он обратил внимание, что Литва решила в одностороннем порядке остановить почти половину грузов, идущих по железной дороге через нее в калининградском направлении к 20-летию совместного заявления России и ЕС о транзите между Калининградской областью и остальной территорией РФ. "Тем самым Вильнюс "выбил стул", на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС", - полагает политик.

"А Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", - написал Климов.