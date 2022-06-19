США нашли способ обвалить нефтяные доходы России

По данным агентства, участники картеля, членом которого по-прежнему является Россия, видят все меньше смысла в своем существовании: цены на нефть держатся на многолетних максимумах, а смысла в сокращении добычи, когда рынок испытывает дефицит, больше нет. Этим и хочет воспользоваться американская администрация, попытавшись убедить лидера картеля - Саудовскую Аравию, а также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) резко нарастить добычу нефти.

Администрация президента США Джо Байдена нашла способ решить сразу две проблемы: снизить нефтяные доходы России, а также сократить темпы инфляции в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации и ОПЕК+.

При этом источники, близкие к руководству саудовского королевства, отмечают, что Эр-Рияд пока осторожно просчитывает варианты, не желая быстро принимать чью-либо сторону. Агентство отмечает, что власти Саудовской Аравии специально даже отправили министра энергетики Абдулазиза бин Салмана аль-Сауда на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), чтобы он «попозировал с вице-премьером Александром Новаком для совместных фото». Эксперты отмечают, что Эр-Рияд балансирует между союзниками, пытаясь достигнуть максимальной выгоды для себя.

На предыдущем заседании ОПЕК+ картель при непосредственном давлении Саудовской Аравии уже увеличил квоты на добычу для всех членов, однако на деле реально нарастить производство могут только само королевство и ОАЭ. Мощности, которые два государства могут нарастить, составляют всего 2% от общемировой добычи, однако даже такие объемы мировой рынок воспримет с облегчением, так как рост цен на энергоносители — одна из основных причин резкой инфляции по всему миру, пишет The Insider.

Для США соглашение с Саудовской Аравией и ОАЭ станет идеальным решением сразу двух проблем. Россия не только потеряет значительную часть своих нефтяных доходов, но и утратит свое влияние на ОПЕК и нефтяной рынок в принципе. Наращивание предложения нефти на рынке поможет США побороть рекордный уровень инфляции, который в настоящий момент является головной болью для администрации Байдена.

При этом Россия уже сама стала терять свое влияние на нефтяном рынке. Из-за давления на фоне вторжения в Украину Россия вынуждена сокращать добычу нефти. Исходя из слов Александра Новака, во второй половине 2022 года добычу нефти в России ждет самый настоящий обвал, что ставит под вопрос исполнение обязательств, взятых на себя в рамках ОПЕК+.