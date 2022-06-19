Харманджи: в Азербайджане наблюдается спад коронавируса, но…
«Сегодня, как и во всем мире, в Азербайджане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Но за этим тоже нужно внимательно следить. Потому что в прошлом году число инфекций, которое уменьшилось в летний сезон, увеличилось в осенние месяцы. Поэтому нужно быть осторожным». Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
По ее словам, ВОЗ все время контролирует новые штаммы и виды коронавируса.
«Надо учесть, что даже сегодня появляются новые варианты штамма «омикрон». Мы должны понимать, что пандемия все еще продолжается, и мы не знаем, что нас ждет в осенний сезон. По этой причине меры, которые мы приняли в течение двух лет, все еще должны соблюдаться», - сказала она.
Ханде Харманджи настоятельно рекомендовала лицам, входящим в группу риска и не привитым, обязательно присоединиться к процессу вакцинации против коронавируса.
«Сегодня мы рекомендуем населению все еще вводить бустерную дозу. Время покажет решение о приеме следующей дозы. Мы не в полной мере осознаем постоянную потребность в вакцине против COVID-19. Есть вероятность, что в будущем возможно введение ежегодных прививок против коронавируса и гриппа. Но это пока тема для обсуждения. То есть нет конкретного предложения», - цитирует ее Report.