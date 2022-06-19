Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az: «Я неоднократно встречался с Путиным. Он живет идеей расширения границ России»

Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 12:47

«Своим агрессивным поведением Россия превратила страны Балтии в цитадель, которую ей никогда не удастся захватить!», - сказал в интервью haqqin.az экс-президент Латвии Валдис Затлерс. «Будучи президентом, я неоднократно встречался с Владимиром Путиным, - отметил Затлерс. - Этот человек живет идеями Российской империи XVII века и думает только о расширении границ России и захвате новых земель». По словам экс-президента Латвии, Кремль, возможно, сам того не желая, подтолкнул страны Балтии к строительству и усилению своих армий.

«До российской агрессии против Грузии у Латвии практически не было армии, - сказал Валдис Затлерс. - Но после августа 2008 года мы вплотную занялись реализацией различных программ военного строительства. В результате, когда в 2014 году Россия присоединила Крым, у нас уже были и военная инфраструктура, и силы НАТО. А после вторжения России в Украину воинский контингент государств Балтии и, в частности, Латвии увеличился в десятки раз. То есть агрессивная политика Кремля дала нам и другим странам Балтии возможность обрести вооруженные силы, которых у нас никогда не было. Так что сейчас любое нападение на Латвию стало бы безумием». Экс-президент Латвии подчеркнул, что сегодня на территории его страны дислоцированы воинские контингенты девяти стран НАТО, а таже большое количество современной военной техники. Что, помимо прочего, позволило Латвии оперативно и качественно помочь Украине с оружием буквально с первых же дней российского вторжения. «А иначе и быть не могло, - подчеркнул Залтерс. - Мы, латыши, хорошо знаем, что такое война и оккупация, а также прекрасно понимаем значение слов российских лидеров». Экс-президент Латвии убежден, что главной целью антироссийских санкций Запада является демилитаризация России. “Нет никаких возможностей лишить Москву ядерного оружия, - считает он. - Но в долгосрочной перспективе санкции изменят экономику России. Не следует рассчитывать, что, дескать, еще год-два и российская экономика рухнет. У Москвы достаточно ресурсов, и даже в плохом экономическом состоянии она способна продержаться довольно долго. Но при этом она будет неотвратимо скатываться в пропасть бедности и даже нищеты. В такой ситуации Москва наверняка попытается затеять очередную военную авантюру, чтобы отвлечь внимание народа от экономических проблем. Такое решение может стать для России убийственным. Войны, как известно, начинают политики, а заканчивают народы. Наступит момент и русским просто надоест посылать своих детей на войну, где их калечат и убивают».