Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az: «Я неоднократно встречался с Путиным. Он живет идеей расширения границ России»
«Своим агрессивным поведением Россия превратила страны Балтии в цитадель, которую ей никогда не удастся захватить!», - сказал в интервью haqqin.az экс-президент Латвии Валдис Затлерс.
«Будучи президентом, я неоднократно встречался с Владимиром Путиным, - отметил Затлерс. - Этот человек живет идеями Российской империи XVII века и думает только о расширении границ России и захвате новых земель».
По словам экс-президента Латвии, Кремль, возможно, сам того не желая, подтолкнул страны Балтии к строительству и усилению своих армий.
«До российской агрессии против Грузии у Латвии практически не было армии, - сказал Валдис Затлерс. - Но после августа 2008 года мы вплотную занялись реализацией различных программ военного строительства. В результате, когда в 2014 году Россия присоединила Крым, у нас уже были и военная инфраструктура, и силы НАТО. А после вторжения России в Украину воинский контингент государств Балтии и, в частности, Латвии увеличился в десятки раз. То есть агрессивная политика Кремля дала нам и другим странам Балтии возможность обрести вооруженные силы, которых у нас никогда не было. Так что сейчас любое нападение на Латвию стало бы безумием».
Экс-президент Латвии подчеркнул, что сегодня на территории его страны дислоцированы воинские контингенты девяти стран НАТО, а таже большое количество современной военной техники. Что, помимо прочего, позволило Латвии оперативно и качественно помочь Украине с оружием буквально с первых же дней российского вторжения.
«А иначе и быть не могло, - подчеркнул Залтерс. - Мы, латыши, хорошо знаем, что такое война и оккупация, а также прекрасно понимаем значение слов российских лидеров».
Экс-президент Латвии убежден, что главной целью антироссийских санкций Запада является демилитаризация России.
“Нет никаких возможностей лишить Москву ядерного оружия, - считает он. - Но в долгосрочной перспективе санкции изменят экономику России. Не следует рассчитывать, что, дескать, еще год-два и российская экономика рухнет. У Москвы достаточно ресурсов, и даже в плохом экономическом состоянии она способна продержаться довольно долго. Но при этом она будет неотвратимо скатываться в пропасть бедности и даже нищеты. В такой ситуации Москва наверняка попытается затеять очередную военную авантюру, чтобы отвлечь внимание народа от экономических проблем. Такое решение может стать для России убийственным. Войны, как известно, начинают политики, а заканчивают народы. Наступит момент и русским просто надоест посылать своих детей на войну, где их калечат и убивают».
По словам Затлерса, пока из России не поступало ни одного сигнала о том, что война в Украине может вскоре закончиться.
“Мы видим лишь демонстрацию решимости Кремля еще активнее вести боевые действия и угрожать вторжением в соседние с Украиной страны, - отметил политик. – Чего стоит одно только решение Госдумы РФ отменить признание независимости Литвы! Угрозы в адрес Вильнюса рассчитаны на внутреннюю российскую аудиторию, которую власти хотят убедить, что эта страна каким-то невероятным образом может стать частью пресловутого «русского мира». Сама же Литва, которая была и будет свободной и независимой страной, частью Европы и НАТО, по этому поводу абсолютно не беспокоится».
Ссылаясь на мнение экспертов относительно сроков продолжения российской агрессии в Украине, Залтерс задается вопросом, понимают ли в Кремле цену человеческой жизни.
«Даже если Украина победит и война закончится, проблемы с Россией никуда не денутся, - уверен экс-президент Латвии. - Мы знаем, каким примерно будет план восстановления Украины, но у нас нет плана в отношении Российской Федерации. Мы не знаем, как сделать так, чтобы Россия перестала быть агрессивным государством. Это очень сложная задача еще и потому, что война не идет на российской территории и жертв среди мирного населения России нет. Полагаю, россияне не совсем представляют (или не хотят представлять), что на самом деле происходит в зоне боевых действий в Украине».
Затлерс убежден, что Москва уважает только одну международную институцию – Совет безопасности ООН, где у нее есть право голоса. Все остальные международные площадки Кремлю не интересны, поскольку Путин не видит в них инструмент влияния.
Вот почему для восстановления мира и стабильности в Европе, по мнению экс-президента Латвии, необходимо вернуться к заключительному акту Хельсинского соглашения 1975 года, закрепляющего принцип нерушимости границ в Европе, который подписал Советский Союз и которому Российская Федерация как правопреемница СССР обязана следовать.