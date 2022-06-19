Гипотетический Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград, где сейчас проходит граница Польши и Литвы, — самое опасное место на планете из-за угрозы начала прямого конфликта России и НАТО, пишет Politico.

«Расположенный на юго-восточной границе Литвы Друскининкай выходит на узкую полоску стратегической территории, известную как Сувалкский коридор. <...> Западные военные планировщики предупреждают, что этот район, вероятно, станет одной из первых целей российского президента, если он когда-либо решит раздуть войну в Украине до прямого столкновения с НАТО. Местные жители пока не сильно беспокоятся из-за российской угрозы, доверяя военным Литвы и НАТО обеспечение безопасности», — утверждается в статье.

Издание напомнило, что попытки России проложить коридор по территории стран НАТО приведет к прямому столкновению сторон, у каждой из которых есть ядерное оружие. Опасений добавляет то, что «Литовские железные дороги» на днях уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, подпавших под санкции Евросоюза, однако журналисты признают, что пока нет оснований предполагать, что подобное нападение неизбежно.