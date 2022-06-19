МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению Азербайджана в связи с правилами безопасности на пляжах.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, в обращении говорится о запрете купаться на не предназначенных для купания территориях, заплывать за буйки, заходить в море в ветреную погоду, ночевать на пляжах, находиться в нетрезвом состоянии, грубо вести себя в воде, ловить рыбу на пляжах, входить на территории пляжей с лодками и маленькими кораблями (исключение - спасательная техника).

МЧС также призывает не забывать о детях: они не должны оставаться на пляжах без присмотра взрослых, нужно следовать инструкциям предупреждающих знаков, требованиям спасателей.

Кроме того, опасно находиться продолжительное время под прямыми солнечными лучами, входить в воду после наступления темноты.