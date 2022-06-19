Украинцы отбросили россиян с первой линии обороны в Херсонской области

Советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань сообщил, что ВСУ отбросили россиян с первой линии обороны и они уже укрепляются на второй и третьей линии обороны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«ВСУ отбросили оккупанта с первой линии обороны, которой они кичились, что их оборона непоколебима. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линии обороны. ВСУ нанесли точные удары по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке три раза подряд было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки у села Давыдов Брид были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец», - заметил Хлань.

Советник главы Херсонской военной администрации также добавил, что в Херсонской области ВСУ имели преимущество над противником.