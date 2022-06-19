В Турции нейтрализовали террористов ПКК
В рамках очередного этапа антитеррористических операций Eren Abluka в юго-восточной провинции Хаккари нейтрализованы два боевика ПКК, сообщает Anadolu со ссылкой на МВД Турции.
Отмечается, что террористы были выявлены и обезврежены усилиями спецназа полиции и жандармерии в районе селения Акбал района Шемдинли. Изъяты винтовка М-16, автомат АКС-47, большое количество боеприпасов, три самодельных взрывных устройства.
Глава МВД Сулейман Сойлу также подтвердил ликвидацию двух террористов.