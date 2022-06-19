AZAL будет чаще летать из Баку в Анталью

С учетом дополнительных рейсов частота полетов по этому направлению увеличится до 19 в неделю.

Со 2 июля авиаперевозчик вводит на этом маршруте дополнительные рейсы (J2- 027/028), которые будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» увеличивает число полетов в направлении Баку-Анталья-Баку в рамках летнего сезона 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В связи с вводом дополнительных рейсов на данном маршруте «Азербайджанские Авиалинии» внесли изменения во время вылета и прибытия рейсов J2- 125/126.

Так, вылет рейсов из Баку в Анталью состоится в 14:30 (по понедельникам и пятницам) и в 15:20 (по вторникам, средам и субботам).

Прибытие рейсов из Антальи в Баку состоится в 17:25 (по понедельникам), в 18:20 (по вторникам и средам), в 17:30 (по пятницам) и в 18:30 (по субботам).

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Турцию, рекомендуется изучить действующие при въезде в эту страну правила на сайте авиакомпании.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно подробно ознакомиться по этой ссылке https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan