Подробности удара по буровым платформам в Черном море обновлено
Больше ста человек находилось на трех буровых вышках в Черном море, по которым был нанесен удар, сообщил «глава» Крыма Сергей Аксенов.
«Удар был нанесен по трем вышкам. На них находилось 109 человек. 21 человек уже эвакуирован», - сказал Аксенов, слова которого приводит Интерфакс.
По словам Аксенова, самый сильный удар пришелся по первой вышке. «Там находилось 12 человек, из них пятеро ранены, продолжаются поиски остальных», - сказал он.
«Член Совета Федерации от Крыма» Ольга Ковитиди заявила, что ракетный удар со стороны Украины повредил три платформы ГУП «Черноморнефтегаз».
«В 08:37 первый удар был нанесен по первой платформе. Там 12 работающих человек, пять эвакуированы», - сказала Ковитиди Интерфаксу. Позже, по ее словам, были нанесены удары еще по двум платформам. Но там, по ее данным, только снесены вышки, пострадавших нет. Рабочие готовятся к эвакуации. Пострадавших с первой платформы эвакуировали вертолетами.
* * * 14:17
«Глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморскнефтегаза», в результате которого есть пострадавшие. Об этом сообщает «Медуза».
«Спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются», - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Минобороны РФ задействовало в поисково-спасательной операции патрульные корабли и авиацию, добавил Аксенов, не став уточнять никакие другие подробности произошедшего.
Украинская сторона заявление об ударе по буровым платформам в Черном море пока никак не прокомментировала.
ГУП «Черноморскнефтегаз» было создано в 2014 году после аннексии Крыма. Предприятие подчиняется «министерству топлива и энергетики» Крыма. На шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова «Черноморнефтегаз» разрабатывает девять месторождений: два газоконденсатных, шесть газовых и одно нефтяное, сообщается на сайте предприятия.