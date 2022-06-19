Больше ста человек находилось на трех буровых вышках в Черном море, по которым был нанесен удар, сообщил «глава» Крыма Сергей Аксенов.

«Удар был нанесен по трем вышкам. На них находилось 109 человек. 21 человек уже эвакуирован», - сказал Аксенов, слова которого приводит Интерфакс.

По словам Аксенова, самый сильный удар пришелся по первой вышке. «Там находилось 12 человек, из них пятеро ранены, продолжаются поиски остальных», - сказал он.

«Член Совета Федерации от Крыма» Ольга Ковитиди заявила, что ракетный удар со стороны Украины повредил три платформы ГУП «Черноморнефтегаз».

«В 08:37 первый удар был нанесен по первой платформе. Там 12 работающих человек, пять эвакуированы», - сказала Ковитиди Интерфаксу. Позже, по ее словам, были нанесены удары еще по двум платформам. Но там, по ее данным, только снесены вышки, пострадавших нет. Рабочие готовятся к эвакуации. Пострадавших с первой платформы эвакуировали вертолетами.