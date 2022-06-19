Головорез, убивавший азербайджанцев, хочет стать главой российского биатлона

15:23

Через несколько дней определится новый президент федерации одного из самых популярных видов в России – биатлона. За кресло главы Союза биатлонистов России (СБР) борются два кандидата: нынешний президент Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов. 54-летний полковник Нуждов, занимающий пост вице-президента в «Газфонде», когда-то командовал взводом спецназа и побывал в горячих точках бывшего СССР, о чем рассказал в своем интервью спортивному журналу «Лыжный спорт». «Еще курсантами нас начали направлять в служебные командировки на пресечение массовых беспорядков в СССР, который разваливался. Первая командировка – в Ереван: оружие нам выдали, но боезапас нет. Мы слетали больше для демонстрации силы. А первая реально серьезная командировка, где пришлось применить оружие для выполнения задачи, – это Баку, так называемый «Черный январь» 1990 года.

Мы сидели в части – и тут тревога: час на сборы, потом по машинам, приехали на аэродром Чкаловский. Нам сказали, что будет вылет в Баку, задачу узнаем на месте. Мы прилетели в Баку и две недели ничего не делали, расположились в школе. В какой-то вечер нас собрали и сообщили, что в городе тяжелая обстановка, массовые беспорядки. Задача – взять город под контроль и восстановить конституционный порядок», - сказал претендент на пост главы СБР. Нуждов вспоминает, что один полк дивизии должен был заходить в город с юга, а его - со стороны поселка Баладжары им навстречу. «В центре – на проспекте Нариманова, у правительственных зданий – нам надо было соединиться. В два часа ночи мы выдвинулись в пешем строю. Вооружение моего взвода было штатным для спецназа – АК с полным боекомплектом, из которых несколько оснащено ПБСами (приборами для бесшумной и беспламенной стрельбы) и НСПУ (ночной стрелковый прицел унифицированный, чтобы зеленым видеть в темноте), снайперские винтовки.