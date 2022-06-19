Головорез, убивавший азербайджанцев, хочет стать главой российского биатлона
Через несколько дней определится новый президент федерации одного из самых популярных видов в России – биатлона. За кресло главы Союза биатлонистов России (СБР) борются два кандидата: нынешний президент Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.
54-летний полковник Нуждов, занимающий пост вице-президента в «Газфонде», когда-то командовал взводом спецназа и побывал в горячих точках бывшего СССР, о чем рассказал в своем интервью спортивному журналу «Лыжный спорт».
«Еще курсантами нас начали направлять в служебные командировки на пресечение массовых беспорядков в СССР, который разваливался. Первая командировка – в Ереван: оружие нам выдали, но боезапас нет. Мы слетали больше для демонстрации силы. А первая реально серьезная командировка, где пришлось применить оружие для выполнения задачи, – это Баку, так называемый «Черный январь» 1990 года.
Мы сидели в части – и тут тревога: час на сборы, потом по машинам, приехали на аэродром Чкаловский. Нам сказали, что будет вылет в Баку, задачу узнаем на месте. Мы прилетели в Баку и две недели ничего не делали, расположились в школе. В какой-то вечер нас собрали и сообщили, что в городе тяжелая обстановка, массовые беспорядки. Задача – взять город под контроль и восстановить конституционный порядок», - сказал претендент на пост главы СБР.
Нуждов вспоминает, что один полк дивизии должен был заходить в город с юга, а его - со стороны поселка Баладжары им навстречу.
«В центре – на проспекте Нариманова, у правительственных зданий – нам надо было соединиться. В два часа ночи мы выдвинулись в пешем строю. Вооружение моего взвода было штатным для спецназа – АК с полным боекомплектом, из которых несколько оснащено ПБСами (приборами для бесшумной и беспламенной стрельбы) и НСПУ (ночной стрелковый прицел унифицированный, чтобы зеленым видеть в темноте), снайперские винтовки.
Подошли к мосту. И дальше видна вся площадь – там толпа, мост заставлен ЗИЛами-цементовозами. Они большие, за ними прятаться хорошо. И места много занимают. Поставь две штуки – вот готовая баррикада. Понятно, что народу много, но нам мало что было видно – с нашей стороны фонари побиты», - подчеркнул Нуждов.
По его словам, он, а также еще три бойца пошли впереди, когда навстречу им выехал самосвал с железным кузовом.
«Я поднял автомат. Он не останавливается. Сделал предупредительный выстрел вверх – все равно едет. Я дал уже очередь вверх и автоматически скомандовал бойцам: к бою!», - заключил один из виновников трагедии 20 Января.