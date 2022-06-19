Около 30 директоров и других должностных лиц различных компаний, входящих в Caspian Energy Club, посетили группу компаний STP (Сумгаитский технопарк). Гостей принял генеральный директор ООО STP Руслан Агабейли.

В рамках визита для гостей в первую очередь провели тренинг по охране труда и промышленной безопасности. Затем они ознакомились с участком производства кабелей STP Global Cable, участком производства электрооборудования, участком производства резервуаров высокого давления SOCAR-STP, получили подробную информацию о производственном процессе.

На презентации директор ООО STP Руслан Агабейли дал общую информацию о группе и входящих в ее состав компаниях. В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества. Особый интерес у гостей вызвало сотрудничество в области сельского хозяйства, информационных технологий и поставок сырья.