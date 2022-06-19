В то время как Турция готовится к военным операциям против террористических группировок РПК/ОНС на севере Сирии между поддерживаемыми Анкарой оппозиционными группами вспыхнули боевые действия. Бои между группировками «Фейлек аш-Шам», «Джейшул Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Левантским фронтом» произошли в минувшую пятницу недалеко от города Аль-Баб в провинции Алеппо. В результате восемь человек погибли, многие получили ранения.

Все эти группировки являются частью поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии. Боевые действия начались в результате борьбы между этими группировками за контрольную зону.

Агентство Reuters со ссылкой на представителей вооруженных группировок заявило, что между воюющими сторонами при посредничестве Турции достигнуто прекращение огня.

Север Сирии разделен между поддерживаемыми Турцией оппозиционными группами и джихадистами, связанными с ИГИЛ.

Между ОНС, поддерживаемыми Ираном шиитскими группировками и группами, связанными с режимом Башара Асада на севере Сирии, был сформирован альянс против надвигающихся военных операций Турции. Эти группы также создали оперативный центр, контролируемый Россией и Ираном. Сообщается, что Турция завершила все приготовления к новой военной операции на севере Сирии, но официальные лица не сообщили, когда она начнется. В последние дни турецкие официальные лица предпочитали не говорить о новой военной операции на севере Сирии.