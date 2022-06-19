В Баку начался суд над убийцей ЛГБТ-активиста

Представителей СМИ и ЛГБТ-активистов, пришедших посетить процесс, в зал суда не пустили. Однако сотрудники посольства Великобритании в Азербайджане получили возможность присутствовать на слушаниях.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, обвиняемый Гюльалиев подключился к судебному заседанию в режиме онлайн из Бакинского следственного изолятора, где он содержался под стражей.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное слушание по уголовному делу Амруллы Гюльалиева, обвиняемого в убийстве 24-летнего Аваза Шихмамедова (Аваз Хафизли).

При этом законным наследником потерпевшего признавался брат покойного. Однако он и другие близкие родственники в суд не явились.

Суд продолжится 4 июля.

Отметим, что Шихмамедов был зарезан 22 февраля текущего года во дворе своего дома в поселке Балаханы города Баку. Обвиняемый в совершении преступления Амрулла Гюльалиев заявил, что инцидент произошел на фоне разногласий. Гульалиеву предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает наказание от 9 до 14 лет лишения свободы.

Шихмамедов, сотрудничавший с «13 каналом» и рядом других интернет-телеканалов, также известен как ЛГБТ-активист и принимал участие в протестах против нарушений прав сексуальных меньшинств.