Это уже третье за последние годы повышение процентной ставки. Еще свежи в памяти попытки прежнего хозяина Белого дома Дональда Трампа снизить ее до нуля, чему ФРС отчаянно сопротивлялась. И вот все, что было достигнуто Трампом, на глазах теряет Джо Байден.

Причина – в небывалом росте инфляции, который, по мнению главы ФРС Джерома Пауэлла, сохранится в ближайшее время на высоком уровне, но резко снизится в последующие два года. Главная цель ФРС - добиться темпов роста потребительских цен на уровне двух процентов в год при одновременном сохранении сильного рынка труда.

Однако нынешняя экономическая ситуация в США настолько плоха, что на ближайшем заседании в конце июня регулятор намерен повысить ставку еще на 50-75 базисных пунктов. В целом же, как это следует из экономического прогноза регулятора, ставка прогнозируется на уровне 3-3,25 процента и даже выше. При том, что мартовский прогноз обещал всего 1,9 процента!

Впрочем, не лучше выглядят и прогнозы на следующие два года: в 2023 году — 3,8 процента вместо 2,8, в 2024-м — 3,4 против мартовских ожиданий в 2,8 процента. И только в долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 2,5 процента в год.

Отметим также, что регулятор ухудшил прогноз по безработице в США на 2022 год до 3,7 процента (с 3,5), а на 2023 год - до 3,9 с 3,5 процента. На данный момент такая динамика не представляет серьезной опасности для американского рынка. Но в то же время никто не рискует прогнозировать, как пойдут дела дальше.

Ясно лишь, что нынешние процентные ставки, в чем уверен Пауэлл, не смогут изменить динамику роста инфляции. ФРС также продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя плану сокращений, который начался 1 июня. В первые три месяца планируется ежемесячно сокращать активы на 47,5 миллиарда долларов. Из этой суммы 30 миллиардов приходятся на казначейские бумаги, а 17,5 миллиарда - на ипотечные закладные. После чего темпы сокращения должны увеличиться вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.

Столь резкий рост базисной ставки в сочетании со значительным сокращением активов на балансе ФРС позволят регулятору сбить темпы роста инфляции, замедлив ее ход в течение ближайших двух-трех лет. Однако сама инфляция, оказывающая влияние на все стороны социально-экономической жизни страны, будет по-прежнему расти, вызывая недовольство граждан США, требующих от правительства принятия более эффективных мер.