ФРС США повысила ставку, рынок пришел в движение наш комментарий
Федеральная резервная система США (ФРС) впервые с ноября 1994 года повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 1,5-1,75 процента годовых.
Это уже третье за последние годы повышение процентной ставки. Еще свежи в памяти попытки прежнего хозяина Белого дома Дональда Трампа снизить ее до нуля, чему ФРС отчаянно сопротивлялась. И вот все, что было достигнуто Трампом, на глазах теряет Джо Байден.
Причина – в небывалом росте инфляции, который, по мнению главы ФРС Джерома Пауэлла, сохранится в ближайшее время на высоком уровне, но резко снизится в последующие два года. Главная цель ФРС - добиться темпов роста потребительских цен на уровне двух процентов в год при одновременном сохранении сильного рынка труда.
Однако нынешняя экономическая ситуация в США настолько плоха, что на ближайшем заседании в конце июня регулятор намерен повысить ставку еще на 50-75 базисных пунктов. В целом же, как это следует из экономического прогноза регулятора, ставка прогнозируется на уровне 3-3,25 процента и даже выше. При том, что мартовский прогноз обещал всего 1,9 процента!
Впрочем, не лучше выглядят и прогнозы на следующие два года: в 2023 году — 3,8 процента вместо 2,8, в 2024-м — 3,4 против мартовских ожиданий в 2,8 процента. И только в долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 2,5 процента в год.
Отметим также, что регулятор ухудшил прогноз по безработице в США на 2022 год до 3,7 процента (с 3,5), а на 2023 год - до 3,9 с 3,5 процента. На данный момент такая динамика не представляет серьезной опасности для американского рынка. Но в то же время никто не рискует прогнозировать, как пойдут дела дальше.
Ясно лишь, что нынешние процентные ставки, в чем уверен Пауэлл, не смогут изменить динамику роста инфляции. ФРС также продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя плану сокращений, который начался 1 июня. В первые три месяца планируется ежемесячно сокращать активы на 47,5 миллиарда долларов. Из этой суммы 30 миллиардов приходятся на казначейские бумаги, а 17,5 миллиарда - на ипотечные закладные. После чего темпы сокращения должны увеличиться вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.
Столь резкий рост базисной ставки в сочетании со значительным сокращением активов на балансе ФРС позволят регулятору сбить темпы роста инфляции, замедлив ее ход в течение ближайших двух-трех лет. Однако сама инфляция, оказывающая влияние на все стороны социально-экономической жизни страны, будет по-прежнему расти, вызывая недовольство граждан США, требующих от правительства принятия более эффективных мер.
Чем обернется это противостояние, сказать трудно. Но повышение ставки уже вызвало переполох на рынке ценных бумаг. Пока только на американском. Так, после повышения ФРС ключевой ставки фондовые индексы резко усилили рост, о чем свидетельствуют данные торгов. Заметно выросли промышленный индекс Dow Jones, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq, а также индекс широкого рынка S&P 500.
Данные торгов свидетельствуют также о том, что после повышения ключевой ставки курс доллара США по отношению к евро, как и прогнозировали многие эксперты, стал снижаться. До публикации решения ФРС курс евро к доллару снижался до 1,0402 доллара, валюта США дешевела к иене до 134,36 иены за доллар, а индекс доллара снижался на 0,09 процента.
Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) также несколько ускорил снижение. Так, доходность десятилетних US Treasuries уменьшилась на 102 базисных пункта – до 3,381 процента, а доходность тридцатилетних гособлигаций Treasuries понизилась на 18 базисных пунктов - до 3,414 процента.
Понятно, что падение курса доллара не могло не отразиться на стоимости золота, цена на него выросла в конце прошлой недели почти на 1,5 процента.
Но все это только первые отголоски реакции глобального рынка на решение ФРС. С открытием азиатских и европейских бирж мы сможем яснее представить себе, как изменились цены на товары и продукты, которые, скажем, больше интересуют азербайджанского потребителя.
В том, что это произойдет, нет ни малейшего сомнения.