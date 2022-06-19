Эрдоган: развитые страны используют беженцев как рекламу

Страны первого мира не несут «реального бремени» беженцев, а некоторые используют «пару сотен принятых беженцев как рекламу». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам конференции на тему глобального миграционного кризиса, организованной усилиями Межпарламентского союза в Стамбуле.

«Реальное бремя проблемы миграции и беженцев ложится не на развитые страны с сильным голосом, а на такие страны, как наша, которые являются соседями кризисных регионов», - цитирует Эрдогана TRT.

Турецкий лидер также раскритиковал страны, которые лишь используют беженцев как рекламу, не беря при этом никакой ответственности за решение углубляющихся гуманитарных кризисов.