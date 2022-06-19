Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 15:57

Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти, которая уходила на экспорт в Европу через Новороссийск. Также появилась информация о том, что Казахстан заблокировал на своей территории 1700 вагонов с российским углем, а также ввел запрет на транзит угля. Касым-Жомарт Токаев наполнил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), это помпезное мероприятие с то ли механической, то ли резиновой «Дуняшей», талибами и Пушилиным, политическим смыслом. Нет оснований полагать, что он сделал это намеренно, но уж раз спросила его дама, муж которой недавно весьма хамски высказался про Казахстан, Токаев решил ей напомнить то, что давно уже очевидно всем здравомыслящим людям.

«Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», - ответил Токаев на вопрос главреда RT Маргариты Симоньян. А чуть раньше подтвердил, что не намерен в угоду России обходить западные санкции: «мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики». С учетом того, что при этих словах присутствовал Путин – заявление президента Казахстана вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Присутствовал в его выступлении и третий момент, который отметили, но предпочли о нем особо не распространяться. «Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана. Эта страна инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 22 миллиардов долларов. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является очень важной задачей». В «сухом» остатке: захваченные территории Украины признавать не будем, санкции будем соблюдать, а во внешней политике и экономике наш самый главный партнер – это Китай. И не лишним было бы помнить, что схожую позицию занимает и Узбекистан. Причем у российской стороны нет ресурсов и инструмента, чтобы это переломить.

Когда нынешней весной о несогласии с действиями Москвы заявил глава узбекской дипломатии Абдулазиз Камилов, тут же поползли слухи, что в России крайне им недовольны и требуют его отставки. Поначалу казалось, что они подтверждаются. Тут и уход Камилова в отпуск по состоянию здоровья, и назначение нового и.о. главы МИД. Но потом экс-министр выздоровел, получил назначение на пост заместителя секретаря Совета безопасности Узбекистана, а на днях и вовсе был назначен на созданный под него пост специального представителя президента Узбекистана по внешней политике. Что в такой ситуации остается Москве? Только делать громкие заявления вроде этого: «Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населенных пунктов с преимущественно русским населением имело слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном. Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане стоило бы обратить внимание».