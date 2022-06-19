Израиль создает «ближневосточный альянс ПВО» с США

Ближневосточный альянс ПВО под руководством США организован израильскими военными, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, передает Cursor.

По его словам, альянс уже смог предотвратить попытки ракетных атак со стороны Ирана. Он уверен, что предстоящий визит президента США Джо Байдена, запланированный на середину июля, будет способствовать развитию регионального сотрудничества по вопросу отношений с Ираном. В ходе визита будут рассмотрены вопросы укрепления стратегического партнерства между Израилем и США, начало которым уже положено в рамках создания альянса ПВО, добавил он.

На брифинге не были названы другие партнеры по альянсу, однако сообщалось, что на этот альянс возлагаются большие надежды.