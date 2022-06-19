Израиль готов мощно ответить Ирану

Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил подготовить мощный ответ на случай возможной атаки на израильских граждан за границей. Об этом он заявил на заседании комиссии Кнессета (парламента) по иностранным делам и обороне.

«Перед лицом угрозы Ирана совершить атаку (на граждан Израиля в Турции - ред.) я дал указание оборонным службам готовить мощный ответ. В нашем распоряжении есть целый ряд возможностей, любое причинение вреда израильским гражданам приведет нас к использованию этих средств», - цитирует его ТАСС.

Ранее в Стамбуле задержали группу иранских оперативников, обвиненных в подготовке нападения на израильских граждан.