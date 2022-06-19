Минобороны Украины: идут решающие бои за Северодонецк и Лисичанск

На территории Северодонецка и Лисичанска идут решающие бои, руководство РФ требует от своих войск выйти на административные границы Луганской области Украины до 26 июня, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Сейчас продолжаются без преувеличения решающие бои в Северодонецке, и планы врага или задачи, которые перед ними поставило их руководство, - это дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня. Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства (в бой), чтобы штурмовать окружающие населенные пункты. Они пытаются прорвать оборону наших войск и взять в окружение… Наши войска делают все возможное для того, чтобы удержать эти территории и не допустить оцепления", цитирует Украинская правда замминистра обороны.

Маляр также отметила, что россияне имеют преимущество в вооружении и средствах, поэтому ситуация остается сложной, но в то же время россияне несут большие потери.