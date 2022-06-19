На Тайване взорвалась ракетная система

Тайваньская ракетная система Thunderbolt-2000 взорвалась во время учебных стрельб, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на островное оборонное ведомство.

Согласно ее данным, артиллерийская реактивная система залпового огня местного производства Thunderbolt-2000 отрабатывала ракетные пуски в рамках учений, проходивших в уезде Пиндун в юго-восточной части острова. В ходе пуска ракета по неизвестным причинам оказалась заблокирована на установке, что привело к взрыву.

Отмечается, что никто из участников учений не пострадал.