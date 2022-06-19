Спецслужбы задержали в Украине российского диверсанта

Служба безопасности Украины задержала российского диверсанта, который готовил взрывы на железной дороге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, задержанный был на агентурной связи подконтрольных России спецслужб "ДНР", имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но длительное время находился на "консервации" в одной из ближневосточных стран.

В Украине он должен был собирать разведданные о транспортных каналах поставки оружия и военной техники, расположение резервуаров с горючим и дислокацию украинских войск на Буковине. На основе этих данных россияне планировали осуществить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.