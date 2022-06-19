Ле Пен покинет пост главы своей партии

Марин Ле Пен, возглавлявшая до президентских выборов 2022 года партию "Национальное объединение", заявила, что не намерена возвращаться на этот пост и посвятит себя управлению парламентской группой партии. Об этом, как передает ТАСС, она заявила в эфире телеканала BFM.

"Я не вернусь на пост главы "Нацобъединения". Я сконцентрируюсь на председательских функциях в этой очень большой группе", - сказала она. Таким образом, во главе партии остается 26-летний политик Жордан Барделла, назначенный на этот пост осенью 2021 года, когда Ле Пен объявила о намерении сложить с себя полномочия перед избирательной кампанией на президентских выборах. Его назначение было временным и было рассчитано до 10 сентября.

Согласно информации, Ле Пен возглавит в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции группу из 89 депутатов. Это рекордный для партии показатель - в Нацсобрании прошлого созыва она была представлена лишь восемью депутатами. Теперь же партия становится главной оппозиционной силой на правом фланге, обходя партию "Республиканцев", которая имеет 67 мест.