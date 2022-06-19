Если сделка по F-16 провалится, Турция готова купить Eurofighter Typhoon

Если США не одобрят запрос Турции на покупку F-16, то правительство готово участвовать в торгах для покупки истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, сообщили источники Middle East Eye.

В прошлом месяце командующий ВВС Турции генерал Хасан Кучукакюз посетил Великобританию и лично проинспектировал самолеты, которые, возможно, Турция возьмет на вооружение. Это событие вызвало дебаты в правительстве. Генерал Кучукакюз также проверил систему быстрого реагирования Великобритании (UK Quick Reaction Alert), которая летает с самолетами Typhoon. «Они могут быть временным вариантом, пока мы не получим в свои руки пятое поколение и местное производство TF-X, конечно, если мы не сможем получить F-16», - процитировали Middle East Eye источники в правительстве Турции.

По словам главного редактора оборонного сайта TurDef.com, Великобритания давно пытается продать самолеты Typhoon Турции.