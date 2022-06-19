«Не завидую ни Украине, ни Молдове». Премьер Грузии высказался о решении Еврокомиссии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС, заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове. Об этом сообщает NewsGeorgia.

«Мы хорошо понимаем, что Украина находится в тяжелейшем положении, 20% ее территории уже потеряно, и война продолжается. Также и Молдова находится в очень тяжелой ситуации. Молдова одна из первых пострадала от войны. Так что я действительно не завидую ни Украине, ни Молдове», - сказал он.

По мнению премьера, Украине этот статус дают потому, что она находится в войне: «Вы видели несколько дней назад, что национальные лидеры подтверждают этот факт, что это решение приняли потому, что Украина в состоянии войны, и в личных разговорах со мной было сказано, что Молдова также в тяжелом положении».