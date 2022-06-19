Согласно заключению, при строительстве социальных зданий была допущена растрата в 1 миллион 911 тысяч манатов.

Как сообщает haqqin.az, на состоявшемся сегодня заседании было продолжено рассмотрение документов. Адвокат главы исполнительной власти Эльмар Керимов подал ходатайство, потребовав вызвать на допрос эксперта и специалиста в связи с оглашенными в суде актами проверки: «Хозяйства и строительные площадки не проверялись. Поэтому следует провести повторную экспертизу. Главный бухгалтер Джамиль Мусаев сказал, что на строительство были выделены деньги. И вообще он много чего может сказать, это нужно проверить. В суд следует пригласить эксперта. У нас есть вопросы к этому специалисту».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебная эпопея по уголовному делу бывшего главы исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

«В материалах дела нет никаких нормативов, цифра определена приблизительно. Почему? Потому что так сказал Джамиль Мусаев. Эксперт Хайям Искендеров скопировал акт и выдал заключение. Вряд ли кто-то будет наказан. Следует уточнить, на основании чего они определяют эти цифры», — указал в ходатайстве адвокат.

Сам Вильям Гаджиев добавил, что при проверках не присутствовали ни представители исполнительной власти, ни подрядной организации.

Прокурор же в ответ заявил, что проверки проводились правильно, без всякой предвзятости, и потребовал не удовлетворять ходатайство.

Адвокат Эльмар Керимов не унимался и просил вызвать в суд эксперта Хайяма Искендерова: «Если Хайям Искендеров ездил в Имишли и все осматривал, тогда я отзову свое ходатайство. Этот человек никогда не был в Имишли».

Гаджиев согласился с адвокатом: «Пусть подрядчиков вызовут в суд, чтобы узнать, были ли они вообще там».

Ходатайство будет рассмотрено на очередном заседании, которое состоится 24 июня.