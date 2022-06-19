Генеральный директор «Азеригаз» Руслан Алиев встретился с жителями Губинского района. Наряду с главой производственного объединения на приеме присутствовали должностные лица Хачмазского районного управления по эксплуатации газа и Губинского района обслуживания. На встрече были выслушаны проблемы и предложения жителей. Об этом сообщили в пресс-службе производственного объединения.

В ходе встречи граждане обратились к главе ПО с просьбой газифицировать ряд сел Губинского района. Кроме того, на встрече были затронуты индивидуальная газификация, прокладка уличного газопровода к новым микрорайонам, набор персонала и другие темы.

Руслан Алиев выслушал около 45 граждан и поручил руководителям Хачмазского районного управления по эксплуатации газа решить поднятые проблемы. Часть вопросов решалась на месте. Граждане поблагодарили главу «Азеригаз» за созданные условия для рассмотрения их обращений.