По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, сообщения об обмене украинского парамедика Юлии Паевской (Тайра) на Адама Гриценко, сына зампреда главы Чечни в Крыму Мурада Саидова, не соответствуют действительности. Ранее представители «ДНР» сообщали об обмене Тайры на «очень серьезных» людей.

«Адам Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, он до сих пор находится в плену в собственной стране. Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию»,— рассказал глава Чеченской Республики в своем Telegram-канале. Он также пригрозил статьей 207.3 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве или поджоге) журналистам, распространяющим недостоверную информацию об обмене парамедика.

По версии «властей ДНР», Юлия Паевская является членом полка «Азов». Украинское руководство и СМИ называют ее основательницей медицинского добровольческого подразделения «Ангелы Тайры». 18 июня Юлия Паевская записала видеообращение, на котором подтвердила факт состоявшегося обмена и поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского. Она попала в плен в Мариуполе 16 марта.