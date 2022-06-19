Бадалова посадили на 10 лет
Завершился судебный процесс над 38-летним жителем Баку Эхтибаром Бадаловым, обвиняемым в торговле наркотиками и психотропными веществами.
Как сообщает haqqin.az, Бадалов наладил связь с неустановленным гражданином Ирана и приобретал у него наркотики. От иранца он получил 2044,734 грамма героина и 11,143 грамма метамфетамина при следующих условиях оплаты - 22 маната за грамм героина и 45 манатов за грамм метамфетамина.
Бадалов был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Сураханским районным управлением полиции. При нем обнаружили 9 свертков героина и 1 сверток метамфетамина. Была также осмотрена квартира, в которой проживал Бадалов. Там были обнаружены и изъяты 2005 граммов героина, 8662 грамма метамфетамина, электронные весы, шприцы.
Обвиняемый Эхтибар Бадалов частично признал свою вину по предъявленным ему обвинениям и сознался, что употреблял наркотики. В своем заявлении он сообщил, что около 5 лет употреблял инъекционный героин, и что все наркотики, найденные в квартире, принадлежали ему. «Но я не собирался продавать наркотики. Раньше я покупал их у человека по имени Абузар»,- добавил Бадалов.
В своих показаниях следствию Бадалов заявил, что покупал наркотики у иранца для личного употребления. Перед арестом он заказывал наркотики в интернете. Иранец прислал ему сообщение о том, что заказанный им «товар» готов и находится в белом целлофановом пакете в старом автобусе в поселке Хырдалан. Найдя указанное место, Бадалов привез наркотики к себе домой.
Решением суда Эхтибар Бадалов был приговорен к 10 годам лишения свободы.