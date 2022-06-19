Бадалова посадили на 10 лет

Завершился судебный процесс над 38-летним жителем Баку Эхтибаром Бадаловым, обвиняемым в торговле наркотиками и психотропными веществами.

Как сообщает haqqin.az, Бадалов наладил связь с неустановленным гражданином Ирана и приобретал у него наркотики. От иранца он получил 2044,734 грамма героина и 11,143 грамма метамфетамина при следующих условиях оплаты - 22 маната за грамм героина и 45 манатов за грамм метамфетамина.

Бадалов был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Сураханским районным управлением полиции. При нем обнаружили 9 свертков героина и 1 сверток метамфетамина. Была также осмотрена квартира, в которой проживал Бадалов. Там были обнаружены и изъяты 2005 граммов героина, 8662 грамма метамфетамина, электронные весы, шприцы.