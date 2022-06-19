Российскому послу в Британии запретили посещать парламент

Послу Российской Федерации Андрею Келину и другим российским дипломатам запрещают посещать здание британского парламента. О запрете до особого уведомления пишет газета Guardian, ссылаясь на сообщение, распространенное спикерами палаты лордов и палаты общин.

«Как официально аккредитованный представитель российского правительства посол не будет приветствоваться в парламентской резиденции» — издание приводит цитату из послания британским парламентариям. Как следует из процитированного документа, запрет вводится до особого распоряжения.

Как сообщается, запрет распространяется в Великобритании также на других официально аккредитованных дипломатов и чиновников из Российской Федерации.

Отмечается, что данный запрет действовал в стране неофициально с момента начала войны в Украине. Просто теперь он впервые подтвержден в письменном виде.