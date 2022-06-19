Бабаев сказал, что новая Страновая программа достойного труда предусматривает новые инициативы по обеспечению основных трудовых прав и принципов в Азербайджане в соответствии с международной повесткой дня. Он отметил, что достойный труд означает достижение продуктивной работы, создание стабильных, безопасных, качественных рабочих мест, повышение качества рабочей силы и дальнейшее укрепление социального диалога.

На мероприятии присутствовали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Конфедерации профсоюзов Саттар Мехбалиев, президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, директор Группы технической поддержки МОТ по вопросам достойного труда по Восточной Европе и Центральной Азии Ольга Кулаева, представители государственных и неправительственных организаций.

Министр отметил, что политика, направленная на усиление социальной защиты населения в Азербайджане, полностью соответствует Повестке дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Он уточнил, что за последние три года в стране реализовано три пакета социальных реформ, охвативших 4 миллиона человек, с дополнительной годовой финансовой стоимостью в 6 миллиардов манатов (около 3,5 миллиарда долларов). За этот период социальные выплаты увеличились на 65 процентов, минимальная пенсия - в 2,2 раза, средняя пенсия - на 60 процентов, минимальная заработная плата - в 2,3 раза, годовой фонд оплаты труда - более, чем в два раза.

Сахиль Бабаев отметил инновационные достижения в социальной сфере за последние годы (центры DOST, автоматизированные механизмы определения социальных выплат, электронный социальный портал, подсистема «Занятость» и др.). Из 173 социальных услуг в министерстве 110 оказывались через электронную платформу, 48 оказывались в проактивном порядке. Через электронную платформу были назначены социальные выплаты 388 тысячам человек. Он отметил инновации и преимущества вновь запущенной подсистемы «Труд и занятость» в сфере трудовых отношений. Министр также сообщил, что подготовлены и внесены поправки в 170 статей Трудового кодекса, направленные на усиление трудовых прав и регулирование их в соответствии с международными нормами и стандартами.

Бабаев подчеркнул, что при Госинспекции труда при министерстве создается центр охраны труда, который будет поддерживать применение стандартов, норм и правил по охране труда на предприятиях.

Он сказал, что все это можно определить в качестве приоритетов сотрудничества между правительством Азербайджана, социальными партнерами и МОТ в ближайшие годы. Результаты проектов, реализованных совместно в рамках предыдущих Страновых программ, признанных на международном уровне, будут способствовать формированию политики занятости на ближайшие годы, определят новые инициативы. Это повысит социальную ответственность и участие гражданского общества в обеспечении эффективной занятости населения, особенно - наиболее уязвимых категорий, и еще больше укрепит сотрудничество между МОТ и Азербайджаном.

Другие участники также подчеркнули, что новая Страновая программа обеспечит прогресс в достижении важных целей в области достойного труда.