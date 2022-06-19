Орбан поддержал Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы главы правительства страны Берталана Хаваши.
«Виктор Орбан согласился с предложением предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. В то же время он добавил, что Венгрия вместе с несколькими другими государствами-членами считает, что Грузия и Босния и Герцеговина также должны получить возможность двигаться в направлении ЕС в том же темпе», – сказал Хаваши.