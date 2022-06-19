США оценили реформы Токаева

США оценивают прошедший в Казахстане референдум как очередной шаг на пути политической модернизации страны. Об этом, как пишет orda.kz, сообщает пресс-служба МИД.

Заместитель государственного секретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея адресовала письмо специальному представителю президента РК по международному сотрудничеству Ержану Казыхану.

«Соединенные Штаты Америки всецело поддерживают реформы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по политической модернизации и реформированию системы защиты прав человека, а также оценивают прошедший 5 июня референдум как очередной шаг в реализации этих реформ», – говорится в письме.