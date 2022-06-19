США оценили реформы Токаева
США оценивают прошедший в Казахстане референдум как очередной шаг на пути политической модернизации страны. Об этом, как пишет orda.kz, сообщает пресс-служба МИД.
Заместитель государственного секретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея адресовала письмо специальному представителю президента РК по международному сотрудничеству Ержану Казыхану.
«Соединенные Штаты Америки всецело поддерживают реформы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по политической модернизации и реформированию системы защиты прав человека, а также оценивают прошедший 5 июня референдум как очередной шаг в реализации этих реформ», – говорится в письме.
В сообщении также говорится, что США привержены мирному, стабильному, процветающему и демократическому Казахстану. Выражена надежда на продолжение диалога по обсуждению конкретных достижений страны на пути к демократическому, ответственному и подотчётному государственному управлению.
«Мы всегда готовы помочь Казахстану на сложном пути демократизации государственной системы управления, созданию открытых и слышащих институтов, а также усилению сферы защиты прав человека совместно с независимым гражданским обществом», – отметила Зея в своем письме.
В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между Казахстаном и США заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея посетила Казахстан для совместного со специальным представителем президента РК Ержаном Казыханом участия в первом заседании Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам 11 апреля 2022 года в Нур-Султане.