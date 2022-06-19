Евросоюз на этой неделе выделит Украине €9 млрд

В ближайшие дни Европейский союз (ЕС) окончательно определит детали финансового пакета для Украины в размере €9 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на троих европейских чиновников. О том, что ЕС выделит Украине кредит в размере €9 млрд до конца 2022 года, ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Агентство сообщает, что новый пакет помощи Киеву будет состоять из «25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы долга». Источники заявляют, что выплаты процентов будут покрываться из бюджета ЕС.

Bloomberg пишет, что лидеры ЕС должны встретиться 23 и 24 июня в Брюсселе. На встрече планируется обсуждение плана восстановления Украины и ее заявка на вступление в союз.