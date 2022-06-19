«Карабах» заключил контракт с футболистом сборной Черногории

С ним заключен 3-летний контракт. Янкович будет играть в «Карабахе» под 8-м номером. Последним клубом 26-летнего черногорца был тель-авивский «Хапоэль».

Ранее он также выступал за такие команды, как сербские «Партизан» и ОФК, греческий «Олимпиакос», словенский «Марибор», итальянские СПАЛ и «Кротоне» и израильский «Бейтар».

За основную сборную Черногории Янкович провел 35 матчей, забил 1 гол.

Ранее «Карабах» заключил 3-летний контракт с грузинским голкипером Лукой Гугешашвили, который до этого выступал в агдамском клубе на правах аренды.

Вчера команда Гурбана Гурбанова отправилась на сборы в Австрию, где будет готовиться к матчам 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против польского «Леха». Первая игра состоится 5 июля в Познани, ответная – 12 июля в Баку.