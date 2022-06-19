Зачем премьер-министр Болгарии отменил визит в Баку? горячая тема
Накануне открытия IX Глобального Бакинского форума болгарские и азербайджанские СМИ сообщали, что в нем примет участие премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.
Но буквально за сутки до открытия Петков сообщил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву об отмене своего визита.
Что же изменилось за считанные часы?
«Нашей следующей большой победой, которой мы добьемся в июле, будет открытие газопровода с Грецией, по которому в нашу страну пойдет азербайджанский газ, - заявил Кирилл Петков журналистам всего за сутки до форума. - Еще на этой неделе я побываю в Баку, чтобы подтвердить объем поставок. Будем иметь ежегодно миллиард кубометров газа, которые пойдут очень скоро. Ожидаю, что в июле-августе долгожданный миллиард кубометров поступит в Болгарию по цене, которая на данный момент в разы ниже рыночной».
После чего запланированный на четверг визит Петкова в Баку был отменен. Как отмечалось в официальном сообщении болгарского правительства, «возникла необходимость личного присутствия премьер-министра для поддержки спикера Высшего законодательного органа Никола Минчева».
Согласитесь, довольно странно, когда в течение суток график премьер-министра страны, согласованный, к тому же, с рабочим расписанием главы дружеского государства, вдруг отменяется.
Это еще более странно, если учесть, что в ходе визита Петкова в Баку предстояло обсуждение перспектив транспортировки азербайджанского газа в Болгарию в ближайшее время. Как уже сообщалось, в этом месяце должен заработать интерконнектор IGB, по которому в Болгарию, оставшуюся без российского «голубого топлива», поступит азербайджанский газ.
А если добавить к сказанному, что Кирилл Петков обещал болгарам азербайджанский газ не в сентябре, как планировалось раньше, а уже в июле, то для отмены столь важного и многообещающего в электоральном плане визита, нужна куда более важная причина, нежели возникшая вдруг необходимость поучаствовать в обсуждении бюджета.
В результате, премьер-министра Петкова на форуме заменил экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев, который поблагодарил Ильхама Алиева за позитивное партнерство и выразил уверенность, что Азербайджан будет успешно развивать как область традиционной энергетики, так и производство «зеленой» энергии.
Ни в коей мере не умаляя ценность вклада Росена Плевнелиева в строительство IGB и ТАР, приходится констатировать, что неожиданная отмена визита премьер-министра Болгарии была встречена в Баку с понятным недоумением.
Впрочем, сообщения, поступившие из Софии позднее, внесли определенную ясность. Как выяснилось, за двое суток до вылета Петкова в Баку парламент Болгарии принял решение отправить в отставку спикера законодательного собрания, представителя коалиции Николу Минчева, что стало возможным, благодаря объединению оппозиционеров и популистской партии «Есть такой народ», произошедшего на фоне самого высокого за последние 24 года уровня инфляции в Болгарии.
Если оппозиции удастся сместить Минчева, то следующим шагом станет вынесение правительству вотума недоверия, после которого в стране пройдут новые парламентские выборы. А это значит, что вопрос о составе будущего кабинета министров Болгарии остается открытым.
В столь неординарной ситуации Кирилл Петков, как уважающий себя премьер и политик, естественно, приехать в Баку не мог.
И, наконец, последний штрих, который, не исключено, тоже сыграл роль в отмене визита болгарского премьер-министра.
За пару дней до этого в Софии состоялась встреча президента Болгарии Румена Радева с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, на которой, в числе прочих вопросов, стороны обсудили важность проведения оперативных работ по созданию транспортного коридора «Персидский залив - Черное море».
Речь идет о многолетней мечте изолированного от всех серьезных проектов Еревана пристроиться на запятках иранской кареты к виртуальному проекту коридора «Север-Юг», о чем haqqin.az писал уже не раз.
Странно, все-таки, получается. Поговорить с армянским министром о технологии строительства замков на песке в Болгарии есть кому. А полномочного представителя, чтобы обсудить в Баку жизненно важный для болгарской экономики проект интерконнектора, так и не нашлось.
Жаль, конечно.
Впрочем, Софии в данном случае виднее.