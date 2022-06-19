Но буквально за сутки до открытия Петков сообщил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву об отмене своего визита.

«Нашей следующей большой победой, которой мы добьемся в июле, будет открытие газопровода с Грецией, по которому в нашу страну пойдет азербайджанский газ, - заявил Кирилл Петков журналистам всего за сутки до форума. - Еще на этой неделе я побываю в Баку, чтобы подтвердить объем поставок. Будем иметь ежегодно миллиард кубометров газа, которые пойдут очень скоро. Ожидаю, что в июле-августе долгожданный миллиард кубометров поступит в Болгарию по цене, которая на данный момент в разы ниже рыночной».

После чего запланированный на четверг визит Петкова в Баку был отменен. Как отмечалось в официальном сообщении болгарского правительства, «возникла необходимость личного присутствия премьер-министра для поддержки спикера Высшего законодательного органа Никола Минчева».

Согласитесь, довольно странно, когда в течение суток график премьер-министра страны, согласованный, к тому же, с рабочим расписанием главы дружеского государства, вдруг отменяется.

Это еще более странно, если учесть, что в ходе визита Петкова в Баку предстояло обсуждение перспектив транспортировки азербайджанского газа в Болгарию в ближайшее время. Как уже сообщалось, в этом месяце должен заработать интерконнектор IGB, по которому в Болгарию, оставшуюся без российского «голубого топлива», поступит азербайджанский газ.

А если добавить к сказанному, что Кирилл Петков обещал болгарам азербайджанский газ не в сентябре, как планировалось раньше, а уже в июле, то для отмены столь важного и многообещающего в электоральном плане визита, нужна куда более важная причина, нежели возникшая вдруг необходимость поучаствовать в обсуждении бюджета.

В результате, премьер-министра Петкова на форуме заменил экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев, который поблагодарил Ильхама Алиева за позитивное партнерство и выразил уверенность, что Азербайджан будет успешно развивать как область традиционной энергетики, так и производство «зеленой» энергии.

Ни в коей мере не умаляя ценность вклада Росена Плевнелиева в строительство IGB и ТАР, приходится констатировать, что неожиданная отмена визита премьер-министра Болгарии была встречена в Баку с понятным недоумением.