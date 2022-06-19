В министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с представителем Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Турции, директором представительства в Азербайджане и Грузии Хасаном Мохташами.

Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев рассказал о демографической ситуации в стране и стабильных темпах роста населения. Он отметил, что за последние годы существенно расширилась повестка сотрудничества министерства и Фонда за счет новых совместных проектов.

Министр подчеркнул важность разработки долгосрочных прогнозов населения и создания системы прогнозирования в стране, а также проводимой работы по укреплению кадрового потенциала в этой сфере.