Сахиль Бабаев принял регионального директора ЮНФПА фото
В министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с представителем Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Турции, директором представительства в Азербайджане и Грузии Хасаном Мохташами.
Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев рассказал о демографической ситуации в стране и стабильных темпах роста населения. Он отметил, что за последние годы существенно расширилась повестка сотрудничества министерства и Фонда за счет новых совместных проектов.
Министр подчеркнул важность разработки долгосрочных прогнозов населения и создания системы прогнозирования в стране, а также проводимой работы по укреплению кадрового потенциала в этой сфере.
Бабаев отметил совместный проект «Построение общества для всех возрастов: содействие благополучию пожилых людей в Азербайджане посредством активной старости». Он подчеркнул, что одним из важных успехов проекта стало представление Азербайджана в прошлом году в Политическом обзоре Европейской экономической комиссии ООН как одной из стран с положительным опытом в области активной старости.
Подчеркнута важность Индекса активного старения, разработанного для Азербайджана в рамках проекта по оценке потенциала активного и здорового старения, и совершенствование политики в этой области.
Также обсуждался проект «Национальные трансфертные счета», реализуемый совместно с Фондом ООН в области народонаселения для оценки возрастного или межпоколенческого аспекта экономики на национальном уровне.
Мохташами выразил удовлетворение положительными результатами по всем направлениям сотрудничества.
На встрече обсуждались вопросы прогнозирования демографических процессов и развития населения, недопущения гендерного дисбаланса рождаемости, продолжения совместной деятельности в области активного долголетия и т.д.